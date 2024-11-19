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PKK/KCK üyelerine yangın cezası

PKK/KCK terör örgütü üyeleri, İstanbul'da yangın çıkarma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

19.11.2024 10:05
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PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde başta ormanlık alanlar ve alışveriş merkezleri olmak üzere yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde 2023'de başta ormanlık alanlar ve alışveriş merkezleri olmak üzere İstanbul'un 5 farklı noktasında yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yaptılar.

4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Emin Yıldırım, Serhat Doğan, Yusuf Edis ve Sinan Aslan'ı 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

1 sanığa yakalama kararı çıkarıldı

Sanıklar Yıldırım, Doğan ve Edis hakkında 'örgüt faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak' suçundan da müebbet hapis cezasına hükmeden heyet, sanık Aslan'ın bu suçu işlediğine ilişkin kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Öte yandan sanıklar Serhat Doğan, Yusuf Edis ve Sinan Aslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, sanık Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

1 suça sürüklenen çocuğa 29 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk Doğukan B.'yi 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan toplamda 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, 'örgüt faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak' suçundan beraatına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Mehmet İhsan Güney, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, üzerine atılı diğer suçlardan kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmedildi. Öte yandan suça sürüklenen çocuklar Bilal S. ve Çetin K. ile sanıklar Alişan Bulut, Mehmet Oktay Yılmaz, Özgür Günez, Fetullah Arslan, Muhammet Yanıt ve Veysel Elboğa'nın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK üyelerine yangın cezası - Son Dakika

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