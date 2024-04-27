3.Sayfa

PKK'nın ideolojik alan yapılanasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı

Örgüte yönelik İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 9 kişi 'şüpheli' olarak gözaltına alınmıştı

İSTANBUL - Bölücü terör örgütü PKK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürütmüş, 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Emniyet güçleri, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, tespit edilen 9 zanlıyı yakalamıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra dün sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Diğer 3 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.