PKK'nın ideolojik alan yapılanasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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PKK'nın ideolojik alan yapılanasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı

Bölücü terör örgütü PKK'nın 'ideolojik alan yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmıştı. Şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.04.2024 17:31
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PKK'nın ideolojik alan yapılanasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı

Örgüte yönelik İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 9 kişi 'şüpheli' olarak gözaltına alınmıştı

İSTANBUL - Bölücü terör örgütü PKK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürütmüş, 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Emniyet güçleri, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, tespit edilen 9 zanlıyı yakalamıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra dün sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Diğer 3 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın ideolojik alan yapılanasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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