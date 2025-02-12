Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK/PYD'ye Şanlıurfa Merkezli Operasyon: 7 Gözaltı - Son Dakika
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