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PKK Üyesi Mehmet Savaş Tutuklandı

PKK Üyesi Mehmet Savaş Tutuklandı

Fransa'dan Türkiye'ye dönen Mehmet Savaş, PKK/KCK üyeliğinden gözaltına alınıp tutuklandı.

23.11.2024 00:10
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PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Fransa'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilince havalimanında gözaltına alınan Mehmet Savaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mehmet Savaş'ın 20 Kasım'da Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespiti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Savaş, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin 2023 yılında Fransa'da, Türkiye aleyhine düzenlenen etkinlik ve eylemlerde bulunduğu terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyen çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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