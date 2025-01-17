PKK'ya İstanbul'da Operasyon

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İstanbul merkezli 4 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'ta bulunan düğün salonu içerisinde terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptığı belirlenen kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL