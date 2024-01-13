PKK/YPG\'nin petrol üretim tesisleri kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu

Kara ateş destek vasıtalarıyla PKK/ YPG'nin petrol üretim tesisleri vuruldu
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki petrol üretim tesisi olan 4'ten fazla hedef kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatının yanı sıra belirlenen noktalar kara ateş destek vasıtasıyla vuruldu. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla terör örgütünün Kamışlı'daki petrol tesisinin de bulunduğu 4'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.
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