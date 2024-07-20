Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Bartın'ın Amasra ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki H.K., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nin 2,2 promil alkollü olduğu belirlendi. Taciz iddiasında bulunan kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

20.07.2024 14:00
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği öne sürülen adam, çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.

GÜNEŞLENEN KADIN TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi.

Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.'nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K'ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Amasra, Bartın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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