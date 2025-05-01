Plakasız Motosiklet Denetimlerinde Artış

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından plakasız motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gece gündüz demeden yapılan uygulamalarda yakalanan plakası bulunmayan motosikletler, kurtarıcı vasıtasıyla yediemin otoparklarına taşınıyor. Bu durum, kurallara uymayan sürücüler için hem motosikletlerine geçici olarak el konulması hem de yediemin ücreti ve çekici masrafları gibi ek külfetler anlamına geliyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, özellikle tescilsiz ve plakasız motosiklet kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Emniyet yetkilileri, plakasız araç kullanımının trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve yasal olmadığını vurguluyor.

Uygulamalar sırasında durdurulan ve plakası olmadığı tespit edilen motosikletler, trafik ekipleri tarafından bağlanarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırılıyor. Motosikletlerini geri almak isteyen sürücülerin ise öncelikle yasal prosedürleri tamamlamaları ve ardından çekici ile yediemin ücretlerini ödemeleri gerekiyor. - KÜTAHYA