Plakasız Motosiklet Polisi Aşamayınca Kaza Yaptı

Plakasız motosikletle kaçarken polis otosuna çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da polisin dur ihtarında bulunduğu plakasız motosikletli, kovalamaca esnasında polis otosuna çarptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren, trafik kurallarına uymayan motosikletlilere taviz vermiyor. Devriye gezen polis ekibi Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde plakasız motosiklete dur ihtarına bulundu. Motosikletlinin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Motosikletli şahıs, Hasan Ali Yücel Caddesi'nde polis otosuna çarparak durabildi.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu

Kaza maddi hasarla atlatılırken, plakasız motosikletin çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü S.Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Ayrıca toplam 34 bin 211 TL para cezası kesildi.