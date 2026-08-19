Plakasız Motosiklete 86 Bin TL Ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Yunus Timlerince yapılan denetimde, plakasız motosiklet kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 86 bin lira idari para cezası uygulandı.

Uzunköprü ilçesinde görevli Yunus Timleri, M. Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmutaralığı Aralığı Sokak'ta plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüyü durdurarak inceleme yaptı. Yapılan kontrolde motosikletin plakasının bulunmadığı, sürücü Ş.Ç.'nin ise ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü ve motosiklet gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken, trafik ekipleri tarafından sürücüye 86 bin TL idari para cezası uygulandı.