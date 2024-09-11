Balkona Sıçrayan Yangın Panik Yarattı

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Plastik kasalar alev aldı, balkona sıçrayan yangın panik oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın bahçesinde bulunan plastik kasaların alev almasıyla sonucu çıkan yangında bir dairenin balkonu ve bahçedeki depo zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6006 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman bahçesinde istiflenmiş plastik kasalar sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev aldı. Yangın hızla büyüyerek apartmanın 1. kat balkonuna ulaştı. Yangının fark edilmesinin ardından apartman sakinleri panik içinde yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken, apartmanın bahçesinde bulunan depo ile birinci kattaki bir dairenin balkonu zarar gördü. Bazı vatandaşlar yangını söndürme çalışmalarını balkonlardan izledi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.