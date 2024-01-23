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PÖH destekli operasyonda yakalanan zehir tacirleri adliyede - Son Dakika
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PÖH destekli operasyonda yakalanan zehir tacirleri adliyede

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenerek yakalanan 36 şahıstan 15'i adliyeye sevk edildi. Operasyonda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, tabanca ve terazi gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

PÖH destekli operasyonda yakalanan zehir tacirleri adliyede
23.01.2024 - 23:03,
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Zehir tacirlerine PÖH destekli eş zamanlı operasyon: 36 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 36 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 4 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda Özel Harekat Polisi'nin de katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa PÖH destekli operasyonda yakalanan zehir tacirleri adliyede - Son Dakika


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