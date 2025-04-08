Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp 'Mıstık' ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saat 10.40'ta başlayan duruşmada gizli tanığın dinlenmesi için yazılan müzekkere UYAP'a yüklendiği için kimliğinin ifşa olmaması için gizli tanığın dinlenmemesine karar verildi. Duruşma salonunda alınan bilgiye göre, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bugünkü duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

ŞİRKETLERİNİ GERİ ALMAK İSTİYORLAR

Davayı izleyen gazeteci Emrullah Erdinç, "Sanık kürsüsüne taleplerini dile getirmek için Engin Polat geldi. Talep olarak, 'Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor, bu vebal ağır. Kayyumluk kalsın, şirketlerimizi geri almak istiyoruz' dedi. Sonra da Engin Polat, sanıkların oturduğu alana geri geçti" ifadelerini kullandı.