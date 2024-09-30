Polatlı\'da Halı Kavgası Cinayeti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 29 Eylül'de halı çırpma kavgasında komşusu Hazal Delal Gencer'i (33) öldürdüğü ve kocası Vedat Gencer'i yaraladığı ileri sürülen Hasan Kamış'ın (45) ve eşi M.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Polatlı Adliyesi'ne getirilen Hasan Kamış ve karısı M.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hasan Kamış'ın ilk ifadesinde kendisini korumak amaçlı bıçağı kullandığını ve kimseyi öldürmek amacıyla hareket etmediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kamış, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, adliyede ölen kadının yakınları cinayet şüphelisi karı kocaya saldırdı. Polislerin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. - ANKARA