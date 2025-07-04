Polatlı\'da Hobi Bahçeleri Yıkımına Mahkeme Engeli

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan hobi bahçeleri, belediye tarafından yıkılmak istendi. Hobi bahçesi sahipleri yıkıma engel oldu.

Polatlı Belediyesi, Olukpınar Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinin yıkımı için çalışma başlattı. Hobi bahçesi sahipleri, köylüler ve tarlanın eski sahibi, mahkeme kararıyla yıkımı engelledi. Mahkeme sonuçlanana kadar hobi bahçelerinin yıkılmayacak olması bahçe sahiplerini sevindirdi.

Buranın mahkemelik olduğuna dair belgeyi getirdikleri için yıkımın durduğunu aktaran Harun Yayın, "Belediyeye mahkemelik olduğuna dair belge gitmemişti. O belge dün geldi. Biz de belgeyi avukatlar aracılığıyla sunduk. Mahkeme sonuçlanana kadar yıkım durduruldu. Belediyeye buradan bir şikayet yok. Köy halkından şikayet yok. Tarlayı satan adam burada. Burası kıraç arazi. Burada su yok. Ekin, gübre fiyatlarını biliyorsunuz, maliyetini kurtarmıyor. Vatandaş yararlanıyor. Vatandaşın köye katkısı var, zararı yok. Kurbanı burada kesiyor, yumurta alıyor, süt alıyor. Köye ekstra gelir kazandırıyor. Polatlı Belediyesi'ne bir tane bile şikayet dilekçesi gitmedi" diye konuştu.

"Biz buradan 20 sene verim alamadık"

Ercan Doğan ise, tarlanın dedesinden kaldığını belirterek, "Biz buradan 20 sene verim alamadık, 1 lira bile girmedi cebimize. Girmeyince, burası bize zarar verince satmak zorunda kaldık. Satınca da buraya hobi bahçesi yapıldı" dedi. Buranın tarıma elverişli olmadığını anlatan Doğan, sorunun çözümünü beklediklerini anlattı. - ANKARA