Polatlı\'da Kanalizasyon İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 1 Kayıp

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanalizasyon bağlantısı inşaatında yaşanan göçükte 1 işçi yaşamını yitirirken, göçük altında kalan 1 işçi ise aranıyor.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aranıyor. - ANKARA