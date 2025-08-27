Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı - Son Dakika
Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı

Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı
27.08.2025 13:42  Güncelleme: 17:13
Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, köpeğine zorla alkol içirirken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı.

KÖPEĞİNE ZORLA ALKOL İÇİRDİ

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın, köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"NASIL DA İÇİYOR, BENDEN ALKOLİK"

İçtiği alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döken şahsın, hayvanın alkolü içtiği anlarda da, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Polatlı, ankara, Yaşam, Son Dakika

3.Sayfa Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı

Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı
