Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı.

KÖPEĞİNE ZORLA ALKOL İÇİRDİ

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın, köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"NASIL DA İÇİYOR, BENDEN ALKOLİK"

İçtiği alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döken şahsın, hayvanın alkolü içtiği anlarda da, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.