Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın, köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İçtiği alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döken şahsın, hayvanın alkolü içtiği anlarda da, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği görüldü.
Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Köpeğine zorla alkol içirip kahkahalar attı
