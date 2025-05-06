Polatlı\'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA