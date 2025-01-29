Erzincan polisi down sendromlu genci sevindirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, bir vatandaşın down sendromlu oğlunun polisleri çok sevdiğini ve kendisini ziyaret etmelerini beklediğini belirtmesi üzerine genci ziyaret ettiler.
Polisleri görünce mutlu olan down sendromlu gence ufak hediyeler takdim edilerek, heyecanı paylaşılarak yüzündeki tebessüme ortak olundu. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Polis Down Sendromlu Genç İçin Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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