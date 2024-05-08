Polis ekipleri sürücüleri tek tek uyardı - Son Dakika
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Polis ekipleri sürücüleri tek tek uyardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri, uygulama noktasında durdukları sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde ve ilçe merkezinde dikkatli gitmeleri konusunda tek tek uyardı. Polis ekipleri, sürücülerin emniyet kemerlerine taktığı görülürken, okul önlerinde ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

08.05.2024 20:35
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Polis ekipleri sürücüleri tek tek uyardı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri, uygulama noktasında durdukları sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde ve ilçe merkezinde dikkatli gitmeleri konusunda tek tek uyardı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesinin kilit noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ilçenin giriş ve çıkış noktalarına sık sık uygulama noktası oluşturan ekipler sürücüleri tek tek denetliyor. 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla hazırlanan sürücüleri bilgilendiren içeriğin bulduğu broşür polis ekipleri tarafından araç kullanan sürücülerine verildi. Polis ekiplerinin kurallara uymaları noktasında özenle uyardığı sürücülerin emniyet kemerlerine taktığı görüldü. Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, araçları denetlemeye devam etti.

Polis ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri ve bilgilendirmeleri sık sık yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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