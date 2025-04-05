Vatandaşın huzuru için mesai yapan polis ekiplerine vatandaştan övgü dolu sözler

Vatandaş Okan Aytekin: "Allah devletimize zeval vermesin ayaklarına taş değdirmesin, biz emniyet güçlerimizi çok seviyoruz"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri şehrin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada huzur ve güvenlik uygulaması yaptı. Polis ekiplerine vatandaşlara yaşattıkları huzur için teşekkürlerini dile getiren Okan Aytekin, "Allah devletimize zeval vermesin ayaklarına taş değdirmesin, biz emniyet güçlerimizi çok seviyoruz" dedi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü şehir genelinde özellikle akşam ve geceleri saatlerinde uygulama ve denetimler yapıyor. Öğrenci yurtları, şehir merkezi ve suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde görev alan polis ekipleri, hem araçları hem de yayaları özenle denetliyor. Araçların sorgulanıp sürücülerinin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildiği uygulamalarda şahıslarda Genel Bilgi Taraması sorgulamasından geçiriliyor. Kusurlu olan araçlar cezai işleme tabi tutulurken, suçlular polis ekiplerinden kaçamıyor. Göreve başladığı günden itibaren gece gündüz mesai yapan İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in çalışmaların takdirini topluyor.

"Allah devletimize zeval vermesin ayaklarına taş değdirmesin, biz emniyet güçlerimizi çok seviyoruz"

Polis ekiplerine hummalı çalışmaları için teşekkürlerini dile getiren Okan Aytekin, "İlçe Emniyet müdürü Nevzat Güneş geldiğinden beri İskenderun'da çok rahat gezebiliyoruz. İskenderun'da uyuşturucu vakaları suç oranı bayağı bir düşüşlerde sağ olsun emniyet güçlerimizde bizlere gereken yardımı yapıyor. Şehrimizde gördüğünüz gibi çok mutluyuz ve huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin ayaklarına taş değdirmesin, biz emniyet güçlerimizi çok seviyoruz" dedi.