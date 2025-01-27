Polis Kovalamacası: Şüpheli Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Polis Kovalamacası: Şüpheli Motosiklet Kazası

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Bursa'da polis ekiplerinden kaçan şüpheli, araca çarparak kaza yaptı ve kovalamaca ile yakalandı.

27.01.2025 14:18
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Polis ekiplerinden kaçarken araca çarptı, kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken araca çarpan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yeşil Cami kavşağında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Yeşil cami kavşağında kırmızı ışıktan geçen şüpheli yönetimindeki motosiklet, sürücü Uğur Y. yönetimindeki 16 AZM 770 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosiklettten düşüp kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Mehtap G. yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şüpheli Ozan C. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Kovalamacası: Şüpheli Motosiklet Kazası - Son Dakika

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