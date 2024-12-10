Polis Kurye Kılığında Firariyi Yakaladı

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Polis, firari hükümlüyü kurye kılığına girerek yakaladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde firari hükümlüyü yakalamak için polis kurye kılığına girerek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince; Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme, Foça 1.Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan İ. K. saklandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine polis ekipleri kurye kılığına girilerek firari hükümlüyü yapılan operasyon sonucu yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 adet 7,65 tabanca ele geçirildi. .İ.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.