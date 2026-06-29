Polis Memuru Cinayetlerinden Ağır Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
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Polis Memuru Cinayetlerinden Ağır Cezaya Çarptırıldı

Polis Memuru Cinayetlerinden Ağır Cezaya Çarptırıldı
29.06.2026 16:09
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Murat Baytok, 3 kişiyi öldürüp 2 kadını yaraladı; ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası aldı.

Malatya'da annesi ile birlikte 3 kişiyi tabancayla öldüren, 2 kadını da yaralayan polis memuru Murat Baytok'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Murat Baytok'u 1 ağırlaştırılmış müebbet, 2 müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırırken, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı. Tutuksuz yargılanan eşi Birsen Baytok ise kayınvalidesinin öldürülmesine yardım suçundan 10 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.

30 Temmuz 2024 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde meydana gelen olayda polis memuru Murat Baytok, beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (61), kayınpederi Şeref Çay (60) ve kayınbiraderi Abdullah Çay'ı (34) öldürmüş, Remziye Çay ile Kadriye Çay'ı ise ağır yaralamıştı. Olayın ardından açılan davada karar açıklandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Baytok ile tutuksuz sanık Birsen Baytok SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

47 saniyelik güvenlik kamerası görüntüsünü izledi

Mahkeme heyeti, müşteki tarafın dosyaya sunduğu 47 saniyelik güvenlik kamerası görüntüsünü izledi. Görüntülerde üç el silah sesi duyulurken, ateş etme anlarının yer almadığı görüldü. Sanığın babası Mehmet Ali Baytok ile bazı aile fertleri görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Murat Baytok ise iddiaları kabul etmeyerek "Doğruları söylemiyorlar" dedi.

"Birsen sen git anneni babanı öldür, ben cezaevinde sana paşa gibi bakarım"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ümit B. ise, Murat Baytok'un cezaevinden kendisini aradığını ancak iddia edildiği gibi "Birsen sen git anneni babanı öldür, ben cezaevinde sana paşa gibi bakarım" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.

Mütalaa açıklandı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Murat Baytok'un annesi Gülhan Baytok'u üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şeref Çay ile Abdullah Çay'ı kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı müebbet, iki mağdura yönelik eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Birsen Baytok'un ise üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son savunmasında Murat Baytok, dosyadaki eksikliklerin giderilmediğini ileri sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Birsen Baytok da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Takdiri indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, Murat Baytok'u annesi Gülhan Baytok'u üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şeref Çay ile Abdullah Çay'ı kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanık ayrıca Remziye Çay ile Kadriye Çay'a yönelik eylemleri nedeniyle nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan 15'er yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal ve takdiri indirim hükümlerini uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eşi hakkında da hapis ve tutuklama kararı

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Birsen Baytok'u ise üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 10 yıla düşürdü.

Hükümle birlikte Birsen Baytok'un tutuklanmasına karar verildi. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık, kararın ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

30 Temmuz 2024 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde meydana gelen olayda polis memuru Murat Baytok, beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (61), kayınpederi Şeref Çay (60) ve kayınbiraderi Abdullah Çay'ı (34) öldürmüş, Remziye Çay ile Kadriye Çay'ı ise ağır yaralamıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Polis Memuru Cinayetlerinden Ağır Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika

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