Polis Memuru İrtikap Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Memuru İrtikap Suçundan Tutuklandı

FETÖ'den ihraç edildikten sonra Antalya'da görev yapan polis memuru A.K., irtikap suçuyla tutuklandı.

13.12.2024 16:11
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2016 yılında Şırnak ilinde görev yapmakta iken FETÖ soruşturmasından dolayı KHK ile görevinden ihraç edilip 2020 yılında tekrar görev Antalya'da başlayan polis memuru, 'irtikap' suçundan tutuklandı.

Şırnak'ta görev yaparken FETÖ soruşturmasından dolayı 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılıp 2020 yılında tekrar göreve iade edilerek Antalya'da göreve başlayan polis memuru A.K.'nin, "Evrak eksikleri bulunan yabancı uyruklu şahısların işlerini halledeceğini" söyleyerek farklı zamanlarda 7 ayrı yabancı uyruklu şahıstan toplam 130 bin 300 Türk lirası ve 11 adet çeşitli ebatlarda altın, ziynet eşyası aldığı iddiaları üzerin çalışma başlatıldı.

Yapılan tespitler sonucunda polis memuru A.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. "İrtikap" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memuru İrtikap Suçundan Tutuklandı - Son Dakika

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