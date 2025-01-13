Polis Memurunun Horozu Türkiye Şampiyonu

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Samsun'da görevli polis memurunun bahçesinde hobi amaçlı yetiştirdiği horoz, ırk güzellik yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Isparta'daki Gökkubbe Salonu'nda 10-12 Ocak tarihleri arasından Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından ırklara göre güzellik yarışması düzenlendi. Yaklaşık bin 700 hayvanın katılığı yarışmada, yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hakemlerce puanlama yapıldı. Samsun'da görev yapan polis memuru Aytekin Çelik de hobi olarak bahçesinde yetiştirdiği horozlar ile yarışmaya katıldı. Polis memuru Çelik'in beyaz siyah Kolombiya Brahma ırkı ile katıldığı yarışmada 1 horozu Türkiye şampiyonu olurken, 3 horoz ve 1 tavuk ile yaptığı koleksiyonda ise yine Türkiye şampiyonu oldu.

Polis memuru Aytekin Çelik, Samsun'a 2 Türkiye birinciliği ile döndü. - SAMSUN