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Polis, motosikletlerin girmesi yasak olan caddede göz açtırmıyor

Bolu'da bayram öncesi kapalı caddede önlemler artırıldı

BOLU - Bolu'da polis ekipleri, kurallara uymayan onlarca motosiklet sürücüsüne göz açtırmadı. Kask takmayan ve girilmesi yasak olan İzzet Baysal Caddesi'ne giren sürücüler cezadan kaçamadı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi'nde şok uygulama yaptı. Motosikletlerin girmesinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi'ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Bayram öncesinde kalabalık olan caddede ayrıca kasksız motosiklet kullanan sürücülere de 690 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde de uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi. Kasksız, plakasız, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüler cezalardan nasibini aldı.

Ekiplerin bayram boyunca kent genelinde önlemleri sıkılaştıracağı öğrenildi.