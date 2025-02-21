Polis Otoyola Ağır Araç Girişini Engelledi

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Polis ağır tonajlı araçların otoyola girişine izin vermedi

İSTANBUL - İstanbul Tem Otoyolu Hadımköy gişelerinde polis ekipleri, otoyola giriş noktalarında denetim yaparak, tedarik zincirine dahil olup belgesi olmayan ağır vasıta araçların otoyola girişine izin vermedi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün saat 13.00'dan itibaren ağır vasıtaların D-100, D-750, TEM ve Kuzey Marmara Otoyoluna çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece'de trafik polisleri otoban girişlerinde belgesi olmayan ağır vasıta araçların otoyola girişlerine izin vermedi. Otoyola çıkmak isteyen şoförler, polis ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirdi. Öte yandan, ağır vasıtalara uygulanan yasağın, tedarik zincirini etkileyecek gıda ve ilaç gibi ürünleri taşıyan araçları kapsamadığı öğrenildi.