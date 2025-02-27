Polis Taklidiyle 2 Milyon TL Dolandırdı

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Kendini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ olaylarına karıştı" diyerek 2 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendini polis olarak tanıtan ve mağdurların adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek 2 milyon TL değerinde dolandırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini polis-savcı olarak tanıtarak gerçekleşen Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili, polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Müştekiler S.Ç. ve F.Ç. yapılan görüşmede; günü tanımadığı numaradan arayan şahısın kendisini polis olarak tanıttığını, adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek evde ne kadar altını olduğunu sorduğunu ve kendisini, gelinini adliyeye yönlendirdiklerini belirtti. Evde bulunan eşinin ise ikamete gelen şüpheli şahsa kendisine ait altınları verdiğini daha sonra dolandırıldıklarını anladıklarını yaklaşık zararlarının 2 milyon TL olduğunu beyan etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın, şüphelinin M.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekiplerce İstanbul istikametine seyir halinde olduğu tespit edilirken, şüpheli M.E. isimli şahıs ve müştekiye ait altınların tamamı şüphelinin üzerinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli ele geçirilen müştekiye ait altınlar Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından müştekiye tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Mahkemece şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.