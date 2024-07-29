Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, 'heyecan yaptım' diye kendisini savundu - Son Dakika
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Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, 'heyecan yaptım' diye kendisini savundu

Konya'da parkta tartıştığı kişiyi yaralayan ve polise ateş açarak kaçan şüpheliler yakalandı. Şüpheli, polisi görünce heyecanlandığını söyleyerek kendini savundu. Olayın ardından şüpheliler okul binasında ve ağaçta arandı, ancak yakalanamadı. Daha sonra merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir evde yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

29.07.2024 21:43
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Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, 'heyecan yaptım' diye kendisini savundu

Konya'da parkta 1 kişiyi yaralayıp kaçarken polise ateş açan şüpheliler yakalandı

KONYA - Konya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından tabancayla vurduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtıktan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde polisi görünce heyecan yaptım' diye kendisini savunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Kemal A., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.G., ile A.T., ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İ.G., yanında bulunan tabancayla Kemal A.'nın bacağına 2 el ateş etti.

Polisi fark edince ekiplere ateş açıp kaçtı

Bu sırada park yakınlarındaki polis ekiplerini fark eden İ.G., aynı tabancayla polis ekiplerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemal A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Kemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler okul binasında ve ağaçta arandı

Öte yandan, bir kişiyi yaralayan daha sonra polis ekiplerine ateş açan İ.G., ve yanında bulunan arkadaşı A.T., olay yerine yakın okula kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri sınıflara merdiven yardımıyla çıkarak kontrol etti. Kontroller sırasında bir kişinin ikinci ihbarı üzerine ağaçta aranan şüphelinin izine rastlanmadı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için sürdürdüğü çalışmada şüpheliler merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde bulunan evde yakalanarak gözaltına alındı.

"polisi görünce heyecanlandım"

Emniyetteki ilk ifadesinde şüpheli İ.G.'nin "aramızda uzun zamandır husumet vardı bende parka gittim ve Kemal A., ile denk gelince çıkan kavgada olay gerçekleşti. Polisleri görünce birkaç el rast gele ateş ettikten sonra silahı olay yerine yakın bir yere atıp arkadaşım A.T., ile kaçtık polisi görünce heyecanlandım" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, 'heyecan yaptım' diye kendisini savundu - Son Dakika

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