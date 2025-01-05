Polise Motosiklet Çarpması: Durumu Ağır

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Üsküdar'da polise motosiklet çarptı : Polis memurunun durumu ağır

İSTANBUL - Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gelen polis memuruna motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay akşam 20.00 sıralarında Kuzguncuk Sahilyolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre bölgedeki kazaya müdahaleye giden ekipteki polis memuru yolda karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından polis memuru ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken motosiklet sürücüsü G.T. gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.