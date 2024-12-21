Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı

3.Sayfa

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Dybala için bir Süper Lig devi daha devrede

Inter\'e Hakan\'dan sonra bir Türk daha

Mersin'in Anamur ilçesinde polise mukavemet ettiği ve güçlükle gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri ortaya çıkan şüphelinin, aranmasının yanı sıra 61 suç kaydının olduğu öğrenildi.

13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyaya görüntüleri yeni düşen hadisenin detayları ortaya çıktı. 61 suçtan kaydı olduğu öğrenilen ve yağma suçundan aranması olan 36 yaşındaki D.L.'yi trafikte gören polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli kaçmaya çalışırken evinin olduğu sokakta yakalandı. Polise direnen ve çıkan arbedede 2 memuru da yaralayan şüpheli, takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Arbedede şüpheli de yaralandı.

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin aynı zamanda 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında aranma suçunun yanı sıra polise mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.