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Polise mukavemet gösteren şahıslar basın mensuplarına da saldırdı... O anlar kamerada

Polis aradığı eşkale uyan şüpheliyi kimlik sorgusu yapmak istedi, ortalık karıştı

Polis ekipleri, kaçan gasp şüphelisini yakalamak için seferber oldu

Polise mukavemet gösteren şahıslar basın mensuplarına da saldırdı... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce ikizi ile birlikte karıştığı gasp suçundan aranan T.İ., bugün polis ekiplerinden kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için tüm ekipler alarm durumuna geçirildi. Şahsın kaçış güzergahlarına ekipler sevk edildi. Ekipler kaçış güzergahındaki her yeri didik didik aradı. Çevik kuvvet ekipleri de arama çalışmasına destek verdi.

Arama çalışmaları sırasında gerginlik

Polis, benzer eşkale uyan bir gence kimlik sorgusu yapmak istedi. Genç de polise mukavemet gösterdi. Bu sırada bir gerginlik yaşandı. Polise direnen genç, olayı takip eden basın mensuplarına da sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Polis, agresif tavırlar sergileyen genci polis otosuna bindirerek götürdü. Polis, kaçan gasp zanlısı T. İ.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

31 Mart'ta Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre T.İ. ve ikizi C.İ. (33), darp etikleri 14 yaşındaki A.G. ve 16 yaşındaki O.G.'nin cep telefonu ile elektrikli gitarlarını gasp etmiş, C.İ. yakalanıp tutuklanmış, T.İ. ise kaçmıştı.