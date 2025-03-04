Polisi şehit eden zanlı 16 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Polisi şehit eden zanlı 16 yıl sonra yakalandı

Polisi şehit eden zanlı 16 yıl sonra yakalandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunu şehit eden zanlı, 16 yıl sonra yakalandı.

04.03.2025 17:36
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Polisi şehit eden zanlı 16 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunu şehit eden zanlı, 16 yıl sonra yakalandı. Zanlının yakalanma haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soysal medya hesabından " JASAT'tan kaçamadı" başlığıyla duyurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 Haziran 2009 tarihinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis memuru Nihat Karakoca, C.R. isimli şahıs tarafından şehit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca şehit olmuş, aynı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralanmıştı.

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zanlının 16 yıl sonra yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "JASAT'tan kaçamadı. Şanlıurfa'da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.'yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.

Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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