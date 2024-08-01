Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

Kastamonu'da bir polisi şehit eden ve annesini rehin alan silahlı saldırgan, özel harekat polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyon sonucunda saldırgan etkisiz hale getirilirken, rehin alınan anne ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kastamonu Valisi ve İl Emniyet Müdürü olay yerinde gelişmeleri takip etti.

01.08.2024 21:29
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Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

KASTAMONU - Kastamonu'da ihbarı değerlendirmek için olay yerine gelen bir polisi şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel hareket polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan İsmail Bayamadlı saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B.ise oğlunun darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olay yerinde gelişmeleri yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'dan süreçle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kastamonu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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