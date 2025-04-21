Polisin Müdahalesi Kardeş Cinayetini Engelledi

Polis kardeş cinayetini böyle engel odu

-Polisin silahlı şahsa kahramanca müdahalesi kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah çekilen bir olayda bölgeye gelen yunus ekibindeki polisin hızlı ve kahramanca müdahalesi ile yaşanabilecek bir kardeş cinayeti önlendi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde silah çekilen bir olayda bölgeye gelen yunus ekibindeki polisin hızlı ve kahramanca müdahalesi ile yaşanabilecek bir kardeş cinayeti önlendi. O anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki H.B., aralarında anlaşmazsızlık bulunan kardeşi C.B. ile kavgaya tutuştu. O sırada caddeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli tim kavgayı görüp durdu. Tam o anda şüpheli H.B., kardeşine silah çekti. Silahı fark eden polislerden biri hızlıca hareket edip şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli H.B. gelen resmi ekibe verildi. Emniyette işlemleri yapılan şüpheli H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin hızlı ve zamanında müdahalesi yaşanabilecek bir kardeş cinayetini önlerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.