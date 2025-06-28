Polisten Kaçan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan, uyarı ateşiyle durdurulan araçta 4 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi'nde çalışma yaparken durumundan şüphelenilen bir aracı takibe aldı. Takip edilen araca yönelik bir süre sonra polis "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada araç, Bucak Mahallesi girişinde polis ekiplerinin uyarı ateşiyle durdurulabildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 113 adet sentetik ecza, 28 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü. - ADANA