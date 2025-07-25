Polisten Kaçan Şahıs Bacada Sıkıştı - Son Dakika
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Polisten Kaçan Şahıs Bacada Sıkıştı

Polisten Kaçan Şahıs Bacada Sıkıştı
25.07.2025 21:19
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Zonguldak'ta, polisten kaçan Sedat O. apartman bacasında mahsur kaldı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polisten kaçan bir şahıs, girdiği apartmanın bacasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından daire duvarı kırılarak sıkıştığı bacadan çıkarılan şahsın, çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

İlginç olay, Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polisten kaçtığı esnada bir apartmanın çatısına çıkan Sedat O., 5 katlı binanın bacasından içeri atladı ve ikinci kata geldiği sırada sıkışarak mahsur kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. katın daire apartmana ait duvarı kırarak şüpheli şahsı sıkıştığı baca içerisinden hafif yaralı olarak kurtarıldı. Çeşitli suçlardan aranan Sedat O., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Son Dakika

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