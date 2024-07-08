Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Çıkan kovalamacada çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan 2 şahıs bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek şahıslar kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın cep telefonu kamerası tarafından görüntüleri kaydedildi. Görgü tanığı, şahısların binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalıştıklarını belirtti.

08.07.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düştü

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de bir binada hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Çıkan kovalamacada çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan 2 şahıs bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul ilçesi Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bulunan bir tekstil atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ekipleri işyerini kontrol etmek istediği esnada 2 kişinin koşarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisler ile 2 Afgan uyruklu şahıs arasında bina çatılarında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında bina çatısından bir diğer çatıya atlamaya çalışan 2 Afgan uyruklu şahıs, bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Şahısları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkartılan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken, bina boşluğuna düşen Afgan uyruklu Süleyman KHAN ile Numan Raza'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerasında

Olaydan hemen sonra yaşananlar binadaki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların yerde yattığı ve ekiplerin inceleme yaptığı görüldü.

"Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar"

Olaydan hemen sonra duyulan sesler üzerine olay yerine giden İsa Kara, "Ben geldiğimde olay yaşanmıştı. Polis ve ambulans ekipleri buradaydı. Polisler bunları kovalıyor bunlar hırsızlık yapıyordu burada herkes biliyordu ama suç üstü yapılmadığı için işlem yapılmıyordu. Yine hırsızlık yaparken polisler geldiler yakalanmamak için kaçarken apartman boşluğuna düşmüşler. Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar ama düşmüşler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:14:11. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçmaya çalışan hırsızlar bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement