Polonya'da Çiftçiler Tarım Politikalarını ve Ukrayna İthalatını Protesto Etti - Son Dakika
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Polonya'da Çiftçiler Tarım Politikalarını ve Ukrayna İthalatını Protesto Etti

Polonya\'da Çiftçiler Tarım Politikalarını ve Ukrayna İthalatını Protesto Etti

Polonya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını ve Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithal edilmesini protesto etmek için başkent Varşova'da toplandı. Çiftçiler, şehir merkezindeki ana yolları trafiğe kapatarak pankartlar taşıdı ve Başbakanlık binasına yürümek için planlar yaptı. Protesto, ülke genelinde 30 gün sürecek bir eylem planının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

27.02.2024 17:29
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Polonya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını ve Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithal edilmesini protesto etti.

Avrupalı çiftçiler, protestolarına devam ediyor. Polonya'nın dört bir yanındaki çiftçiler, başkent Varşova'da Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını ve Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithal edilmesini protesto etti.

Bilim ve Kültür Sarayı önünde toplanan çiftçiler, şehir merkezindeki ana yolların neredeyse tamamını trafiğe kapattı. Çiftçiler, ellerinde "Avrupa'nın tarım politikası çiftçileri mahvediyor", "Ukrayna ürünlerine hayır", "Çiftçiler, gıda güvenliğinin garantisidir", "Geldiğimiz toprakları terk etmeyeceğiz", "Polonya'ya akıtılan balı durdurun" ve "AB'nin yeşil anlaşmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdılar.

Çiftçiler, Başbakanlığa yürüyecek

Başkentin ana caddelerinden olan Kudüs Bulvarı'ndan geçen çiftçişer, Polonya Parlamentosu önünde gösterilerine devam etti. Protestonun organizatörleri, Meclis Başkanı ve koalisyon ortağı Szymon Holownia ile görüşme talebinde bulunurken, Meclis Başkanı'nın kendileri ile görüşmemesi halinde Başbakan Donald Tusk ile görüşmek üzere Başbakanlığa doğru yürüyeceklerini açıkladı.

Çiftçiler, 9 Şubat'ta 30 gün boyunca protesto düzenleme kararı almıştı

Ülkenin sınır bölgesindeki çiftçiler, Başbakan Tusk'un bölgeye gelmesi yönünde çağrı yapmış fakat çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere koalisyon hükümetinin Tarım Bakanı Yardımcısı Michal Kolodziejczak, dışında hiçbir hükümet yetkilisi çiftçilerin sorunlarına kulak vermek üzere sınır bölgesine gitmemişti. Çiftçiler, 9 Şubat'tan itibaren ise ülke genelinde 30 gün sürecek protesto başlatmıştı. Ülke genelinde birçok noktada toplanan çiftçiler, yolları ulaşıma kapatmış, Ukrayna sınırındaki geçiş noktalarını abluka altına alarak ithal edilen ürünlerin ülkeye girişini engellemeye çalışmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da Çiftçiler Tarım Politikalarını ve Ukrayna İthalatını Protesto Etti - Son Dakika

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