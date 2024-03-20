Polonyalı Çiftçiler AB Tarım Politikalarını Protesto Ediyor

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Polonyalı çiftçiler bir kez daha Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını ülke genelinde protesto etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını karşı çıkan Polonyalı çiftçiler, bir kez daha ülke genelinde sokağa indi. Polonyalı çiftçiler, başkent Varşova'nın kuzeydoğusundaki Jablonna bölgesi ve güneydoğusundaki Wesola bölgesi civarında şehre giriş yollarını traktörleriyle kapatarak, trafiği felci etti.

Çiftçiler, traktörlerine "Yeşil Anlaşma Polonya çiftçisinin ölümüdür", "Yeşil Anlaşma = Açlık", "Bizler çiftçiyiz, dilenci değiliz", "Ukrayna'dan tahıl ihracatına son", "Polonya tarımının öldürüyorsunuz", "Hükümet eğleniyor, çiftçi batıyor" ve "Polonyalılar uyanın, bu sizi de etkileyecek" yazılı pankartlar astı.

Çiftçiler, tazminat ve destek istiyor

Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinin Polonya çiftçisine yaptığı etkilerin giderilmesi için hükümetin tazminat ödemesi gerektiğini ifade eden çiftçiler, AB tarafından uygulanması istenen Yeşil Anlaşma'yı kabul etmeyeceklerini belirtti. Çiftçiler, söz konusu anlaşmanın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan'la görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Çiftçiler, geçtiğimiz ay protestoların ardından Başbakan Donald Tusk ve Meclis Başkanı Szymon Holownia ile görüşmüş fakat herhangi bir sonuca ulaşamamıştı. Hükümet, görüşmelerin ardından Yeşil Anlaşma'nın gözden geçirileceğini ve değişiklik yapılabileceğine dair bir açıklama yapmıştı. - VARŞOVA