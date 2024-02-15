Polonya\'da çiftçiler AB temsilciliğine yumurta fırlattı

Polonya'da Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle Wroclaw kent merkezine girerek AB temsilciliğine yumurta fırlattı.
Avrupalı çiftçilerin AB'nin tarım politikalarına karşı protestoları sürüyor. Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesinde bin çiftçi, bölgenin idari merkezi olan Wroclaw kentinde protesto gerçekleştirdi. Ukrayna'dan ucuza ithal edilen tarım ve gıda ürünleri ile karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı nedeniyle bitme noktasına geldiklerini belirten çiftçiler, 500 traktör ve diğer araçlarıyla kent merkezine girdi. Şehir trafiğinde büyük aksamaya yol açan çiftçiler, Widok sokağındaki AB Temsilciliğinin önünde toplandı. AB'ye yönelik taleplerin okunduğu protestoda çiftçiler AB binasını yumurta yağmuruna tuttu. Organizatörler bazı çiftçilerin maytap, meşale, havai fişek gibi patlayıcı maddeler kullanmaya başlamasıyla protestoyu sonlandırdı, ancak çiftçiler yine de dağılmadı. Polis, Teatralna ve Kazimierza Wielkiego sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapattı. Çiftçiler ayrıca Wroclaw Valiliğinin önüne koydukları saman balyaları ve lastikleri de ateşe verdi.
Bazı Polonyalı çiftçilerin bağlı bulunduğu NSZZ RI "Solidarnosci" Sendikasının da 20 Şubat Salı günü Polonya'nın Ukrayna ile olan tüm sınır geçişlerini ablukaya alması bekleniyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının getirdiği kısıtlamaları, artan maliyetleri ve başta Ukrayna olmak üzere yurt dışından ithal edilen ürünlerle ortaya çıkan haksız rekabeti protesto ediyor. - WROCLAW
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