Polonyalı turistin ölüm nedeni kalp krizi - Son Dakika
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Polonyalı turistin ölüm nedeni kalp krizi

Polonyalı turistin ölüm nedeni kalp krizi

Pamukkale'ye gelen Polonyalı turist Maria Jolanta Latacz'ın kaybolmasının ardından cansız bedeni uçurumda bulundu. Yapılan otopsi sonucunda yaşlı kadının kalp krizi geçirerek uçuruma düştüğü tespit edildi. Cenaze, Polonya'ya gönderilmek üzere Antalya üzerinden konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

15.05.2024 18:33
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Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan ve 24 saat sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı kadının ölüm nedeni belli oldu. Yaşlı kadının kalp krizi geçirdikten sonra uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Antalya'da konakladığı otelden, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli'ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzen ve en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turist, ertesi gün Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulunmuştu.

Cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi. Konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, Antalya üzerinden Polonya'ya götürüleceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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