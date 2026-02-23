Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı - Son Dakika
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı
23.02.2026 20:38
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı
Haber Videosu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, cadde ortasında pompalı tüfekle havaya ateş açarak mahallede paniğe neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydettirip sosyal medyada paylaşan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs, cadde ortasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim G. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle mahalle arasında art arda havaya ateş etti.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Silah sesleri üzerine çevrede büyük korku yaşanırken, şüphelinin yanındaki arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettirdiği öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı - Son Dakika

21:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı - Son Dakika
