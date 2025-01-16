Powerbank Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Powerbank Yangını Kontrol Altında

Powerbank Yangını Kontrol Altında

Aydın'da powerbankın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, ev sahibinin dikkati sayesinde söndürüldü.

16.01.2025 13:46
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Aydın'ın Efeler ilçesinde prizde takılı olan powerbankın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, ev sahibinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarj olması için prize takılan powerbankın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Bir anda eve dolan dumanları ve kokuyu fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ADM ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, ADM ekipleri de elektriği keserek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, ev sahibinin dikkati muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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