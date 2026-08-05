Pozantı\'da Dolandırıcılık Uyarısı

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında yaylalarda bulunan vatandaşları sosyal medya, telefon ve dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Akçatekir, Alpu ve Fındıklı mahallelerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Jandarma Devriye Ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Bilgilendirme kapsamında özellikle sosyal medya dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı ve dijital dolandırıcılık yöntemleri ele alınırken, sahte sosyal medya hesapları, gerçeği yansıtmayan ilanlar ve cazip vaatlerle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Ekipler ayrıca, kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara şüpheli bağlantılara tıklamamaları, kişisel ve banka hesap bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.