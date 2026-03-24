Protez Bacaklı Temizlik Görevlisi Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Aldı

Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve 2005 yılında kavgayı ayırırken vurulması sonucu protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki adam, 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişinin kendisini komutan olarak tanıtıp "şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki T.T.'nin hayatı, yıllar önce yaşadığı talihsiz olayla değişti. 2005 yılında bir kavgayı ayırmaya çalışırken sol bacağından vurulan T.T., engelli kaldı ve bacağına protez takıldı. Hayat mücadelesini sürdürürken bir yandan da kuş ve kuş malzemeleri satarak geçimini sağlamaya çalışan T.T., 2019 yılında yaşadığı olay sonrası mahkeme süreciyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve Ö.K. olarak tanıtılan şahıs, T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Bir süre sonra 700 lira borçlanan şahıs, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi. Ardından T.T.'yi arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı şahsa verdi. Aynı şahıs iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı. Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraların, şüphelinin kendisini "komutan" olarak tanıtıp "şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.

Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti.

T.T.'nin dolandırıcılık olayında kullanılan IBAN'ın sahibi olması nedeniyle ceza aldığı, dolandırıcılığı yapan kişinin ise aynı yöntemle başka vatandaşları da mağdur ettiği belirtildi. T.T.'nin bir süre sonra cezaevine gireceği öğrenildi.

"Ben dolandırıcılık yapmadım"

Yaşadıklarını anlatan T.T., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını belirterek, "Biz kuş malzemeleri, güvercin ve boncuk satıyorduk. Ökkeş denilen şahıs bizim kahvemize geldi. Bizden alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapıyor ve ödemesini yapıyordu. Daha sonra 700 lira karşılığında borç olarak güvercin aldı. Parasının olmadığını, 'birkaç gün sonra versem olur mu' dedi. Ben de olur dedim. Kuşları alıp gitti. 3 gün sonra beni aradı, 'Babam Diyarbakır'dan para yatıracak. Hem senin paranı hem de bana harçlık yollayacak' dedi. Hesap numaramı yolladım. Bin 500 lira para geldi. 700 lirayı ben aldım, gerisini kendisine verdim. Daha sonra bilgim dışında iki defa para yatırıldı. Yanıma geldi ve ilaç alacağını söyledi. 'Hesabına bakar mısın, babamdan para gelecek' dedi. Hesabıma baktım, gelen parayı ona verdim. Bir süre sonra yine para gelince kendisine, bu saatten sonra hiçbir şekilde para atmamasını söyledim. Dava 2019 yılında açıldı. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, dolandırıcılık yapmadım" dedi.

Öte yandan T.T., dolandırıcılığı yapan kişinin halen cezaevinde olduğunu belirtirken, kendisinin de kesinleşen ceza nedeniyle cezaevine gireceğini ifade etti. - ADANA