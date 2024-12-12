Puhu Kuşu Elektrik Tellerinden Kurtarıldı

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Muş'ta elektrik tellerine sıkışan puhu kuşu kurtarıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde elektrik tellerine sıkışarak yaralanan bir puhu kuşu, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye esnasında enerji nakil hattında mahsur kalan kuşu fark ederek durumu VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Enerji kesildikten sonra VEDAŞ ekipleri, titiz bir çalışmayla puhu kuşunu tellerden kurtardı. Yaralı kuş tedavisinin yapılması maksadıyla Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.