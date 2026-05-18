Pursaklar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kaza gece saatlerinde Pursaklar ilçesi Özal Bulvarında meydana geldi. Kızılay istikametinde seyir halinde olan A.E. idaresindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.E. hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA