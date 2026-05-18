Pursaklar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
Pursaklar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

18.05.2026 03:28
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motosiklet sürücüsü aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kaza gece saatlerinde Pursaklar ilçesi Özal Bulvarında meydana geldi. Kızılay istikametinde seyir halinde olan A.E. idaresindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.E. hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
