Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de trafik polisleri tarafından radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 77 araç sürücüsüne 148 bin 584 lira ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy bağlantı yolunda radarla hız denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 77 sürücü hakkında 148 bin 584 lira cezai işlem uygulandı. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 951 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan sürücülere bin 979 lira, yüzde 50 ve üzeri aşan sürücülere 4 bin 64 lira trafik idari para cezası kesildi.