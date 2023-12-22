 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi

Düzce'de trafik polisleri tarafından yapılan radarla hız denetiminde 77 araç sürücüsüne toplamda 148 bin 584 lira ceza kesildi. Denetimlerde hız sınırını aşan sürücülere farklı miktarlarda trafik idari para cezası uygulandı.

Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi
22.12.2023 - 20:40,
Abone Ol

Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de trafik polisleri tarafından radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 77 araç sürücüsüne 148 bin 584 lira ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy bağlantı yolunda radarla hız denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 77 sürücü hakkında 148 bin 584 lira cezai işlem uygulandı. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 951 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan sürücülere bin 979 lira, yüzde 50 ve üzeri aşan sürücülere 4 bin 64 lira trafik idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: Radarla hız denetiminde 77 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement